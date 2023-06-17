Происшествия 17 июня 2023, 19:30 Беременная девушка выпала с шестого этажа в Москве — СМИ Mash: 23-летняя беременная девушка упала с шестого этажа в Москве РИА «Новости»

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В Северо-Восточном административном округе Москвы женщина, будучи на шестом месяце беременности, выпала из окна жилого здания. Ее в срочном порядке с травмами госпитализировали, сообщил Telegram-канал Mash.

На северо-востоке Москвы на Изумрудной улице беременная девушка упала с шестого этажа многоэтажки. Она приземлилась на козырек подъезда и выжила. Прибывшие на место медики экстренно доставили пострадавшую с ушибом позвоночника и сотрясением мозга в больницу.

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Других подробностей пока нет, выжил ли ребенок в утробе девушки — неизвестно. Причины и обстоятельства установят сотрудники правоохранительных органов.

Ранее прокуратура сообщила, что на востоке Москвы из окна квартиры на втором этаже выпал двухлетний мальчик.