Происшествия 18 апреля 2024, 17:34 Беременная девушка попала в ДТП в Забайкальском крае

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Авария с участием беременной девушки произошла накануне в самом центре Читы. Об этом написала Lenta.ru со ссылкой на УГИБДД по Забайкальскому краю.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как на улице Ленина белая иномарка сбивает с ног девушку, которая переходит дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, рассказал «Царьград».

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По словам очевидцев, пострадавшая находится в положении. О том, где сейчас девушка и как она себя чувствует после случившегося, не уточняется.