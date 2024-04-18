18 апреля 2024, 17:34
Беременная девушка попала в ДТП в Забайкальском крае
Авария с участием беременной девушки произошла накануне в самом центре Читы. Об этом написала Lenta.ru со ссылкой на УГИБДД по Забайкальскому краю.
Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как на улице Ленина белая иномарка сбивает с ног девушку, которая переходит дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, рассказал «Царьград».
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По словам очевидцев, пострадавшая находится в положении. О том, где сейчас девушка и как она себя чувствует после случившегося, не уточняется.
ДТП
Женщины
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