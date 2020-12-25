Беременная девушка погибла в аварии под Новосибирском

Авария произошла накануне на 1449-м километре трассы Р-254 «Иртыш». 26-летняя автоледи за рулем Hyundai Solaris столкнулась на встречке с грузовиком Volvo, затем врезалась в отечественную легковушку «ГАЗ». Девушку с полученными травмами доставили в больницу, где она и умерла. Отмечается, что она была на 19-й неделе беременности.