25 декабря 2020, 19:30
Беременная девушка погибла в аварии под Новосибирском
В Новосибирской области случилось ДТП с участием трех машин. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на местные СМИ.
Авария произошла накануне на 1449-м километре трассы Р-254 «Иртыш». 26-летняя автоледи за рулем Hyundai Solaris столкнулась на встречке с грузовиком Volvo, затем врезалась в отечественную легковушку «ГАЗ». Девушку с полученными травмами доставили в больницу, где она и умерла. Отмечается, что она была на 19-й неделе беременности.