Беременная девушка едва не утонула в реке в Тюменской области | 360°

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12 октября 2022, 14:41

Беременная девушка едва не утонула в реке в Тюменской области

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Инцидент произошел 6 октября недалеко от деревни Борки в Тюменской области. Беременная девушка упала в реку Ишим и едва не утонула. Об этом написал сайт Ura.ru.

Как сообщили в пресс-службе МЧС по региону, житель села Викулово, который ехал в деревню Борки, увидел, как течение реки уносит девушку. Мужчина бросился на помощь, по дороге сбрасывая с себя одежду.

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Прибывшие медики увезли пострадавшую в больницу. В настоящий момент угрозы для ее жизни и жизни ребенка нет.

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