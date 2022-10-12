Беременная девушка едва не утонула в реке в Тюменской области | 360°

Происшествия 12 октября 2022, 14:41 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Беременная девушка едва не утонула в реке в Тюменской области

Читать 360tv в

Инцидент произошел 6 октября недалеко от деревни Борки в Тюменской области. Беременная девушка упала в реку Ишим и едва не утонула. Об этом написал сайт Ura.ru.

Как сообщили в пресс-службе МЧС по региону, житель села Викулово, который ехал в деревню Борки, увидел, как течение реки уносит девушку. Мужчина бросился на помощь, по дороге сбрасывая с себя одежду.

Реклама

Прибывшие медики увезли пострадавшую в больницу. В настоящий момент угрозы для ее жизни и жизни ребенка нет.

Реклама

0 0 0 0 0 0