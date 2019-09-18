Беременная бразильянка умерла по пути на свою свадьбу
Невеста ехала на венчание, но почувствовала себя плохо. Сначала родственники списали недомогание девушки на волнение перед церемонией. Однако потом виновница торжества пожаловалась на боли в шее и потеряла сознание. У женщины случился инсульт. Близкие не знали, что Гедес страдала от преэклампсии — серьезного осложнения беременности.
Россиянка вплоть до родов не знала о беременностиПодробнее
Женщину привезли в госпиталь, там врачи зафиксировали у нее смерть мозга. Случай оказался сложным, поэтому будущую мать перевели в частную клинику. Ей оперативно сделали операцию. В результате на свет при помощи кесарева сечения появилась девочка весом 930 граммов и ростом 34 сантиметра. Новорожденную назвали Софией.
Жених бразильянки Флавио Гонсалвес, 31-летний лейтенант пожарной службы, не смог оплатить услуги частной клиники. Однако друзья и коллеги помогли ему — за два дня они собрали почти 25 тысяч долларов.
По его словам, он попал в грустный фильм, который в его случае никогда не закончится, написал Life.