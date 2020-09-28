Беременная американка спасла мужа от акулы

30-летний Эндрю Чарльз Эдди рассматривал подводный мир через маску, пока его супруга Марго находилась на пляже. К мужчине подплыла акула и укусила его за плечо. Беременная жена бросилась к нему на помощь и смогла вытащить мужа на берег.

Отмечается, что в результате нападения акулы Эндрю получил серьезные раны, при этом его жена не пострадала. Мужчину доставили в ближайшую больницу, где оказали своевременную помощь.

«Спасибо всем, кто уважал нашу частную жизнь и молился за нас в это поистине страшное время. Эндрю находится на пути к полному выздоровлению, и мы очень благодарны, что тяжесть его травм не угрожает жизни. Каждый человек, внесший свой вклад в то, чтобы доставить его в безопасное место в воскресенье, — герой. Эндрю сможет использовать свою раненую руку, чтобы держать свою девочку всего через шесть недель, и это чудо», — написала Марго на своей странице в Facebook.