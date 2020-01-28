Беременная 16-летняя девушка сбежала в деревню к отцу ребенка

Девушка ушла из дома 24 января. Ее мать написала заявление о пропаже несовершеннолетней дочери. Сотрудникам удалось установить, что она находится у 20-летнего молодого человека, который работает дояром в деревне Порошкино.

По данным правоохранительных органов, он является отцом ребенка девушки. В отношения с ней он вступил, когда девушке еще не исполнилось 16. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста». В данный момент мужчина находится под подпиской о невыезде.