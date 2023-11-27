Происшествия 27 ноября 2023, 02:54 Бердянск оказался под водой из-за непогоды Центральные улицы Бердянска в Запорожской области затопило из-за шторма Unsplash

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Центральные улицы города Бердянска оказались в воде в результате разгула непогоды. Об этом оперативные службы сообщили «Известиям».

Вода начала заливать центральную часть Бердянска, поступая со стороны моря. На текущий момент уже затопило улицы Горького, Пушкина, Свердлова и Центральную, а также проспекты Азовский и Труда.

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Под угрозой затопления оказались и смежные улицы. Помимо этого, в селе Луначарское Бердянского района также начала прибывать вода. Она вплотную подошла к дачным постройкам. Информации о пострадавших или разрушениях не поступало.

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо ранее объявил понедельник, 27 ноября, выходным днем. Такие меры понадобились после ухудшения погодных условий в регионе.

В минувшее воскресенье сильный шторм обрушился на полуостров Крым. В результате урагана в Севастополе пострадали три человека. Также в городе рухнули 63 дерева и три рекламных щита.