17 апреля 2021, 21:30
Бензовоз загорелся на Ярославском шоссе. Фото
Перевозящий топливо бензовоз вспыхнул около деревни Кощейково Пушкинского городского округа Московской области. В распоряжении «360» оказалось фото с места событий.
Источник фото: телеканал «360»
На опубликованном кадре видно, что машина полностью объята пламенем.
В пресс-службе подмосковного главка МЧС информацию о пожаре подтвердили. Там уточнили, что бензовоз находится на автозаправке «Нефтьмагистраль» на 41-м километре Ярославского шоссе.
Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в 20:29. Информация о погибших или пострадавших пока не поступала.
Источник «360» сообщил, что открытое горение в автомобиле удалось сбить.