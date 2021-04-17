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    17 апреля 2021, 21:30

    Бензовоз загорелся на Ярославском шоссе. Фото

    Алла Морген, Анатолий Минкин, Евгения Бардонова

    Перевозящий топливо бензовоз вспыхнул около деревни Кощейково Пушкинского городского округа Московской области. В распоряжении «360» оказалось фото с места событий.

    Бензовоз загорелся на Ярославском шоссе. Фото | Изображение 1Источник фото: телеканал «360»

    На опубликованном кадре видно, что машина полностью объята пламенем.

    В пресс-службе подмосковного главка МЧС информацию о пожаре подтвердили. Там уточнили, что бензовоз находится на автозаправке «Нефтьмагистраль» на 41-м километре Ярославского шоссе.

    Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в 20:29. Информация о погибших или пострадавших пока не поступала.

    Источник «360» сообщил, что открытое горение в автомобиле удалось сбить.