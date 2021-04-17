Бензовоз загорелся на Ярославском шоссе. Фото

Перевозящий топливо бензовоз вспыхнул около деревни Кощейково Пушкинского городского округа Московской области. В распоряжении «360» оказалось фото с места событий.

Источник фото: телеканал «360»

На опубликованном кадре видно, что машина полностью объята пламенем.

В пресс-службе подмосковного главка МЧС информацию о пожаре подтвердили. Там уточнили, что бензовоз находится на автозаправке «Нефтьмагистраль» на 41-м километре Ярославского шоссе.

Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в 20:29. Информация о погибших или пострадавших пока не поступала.

Источник «360» сообщил, что открытое горение в автомобиле удалось сбить.