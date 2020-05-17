Бензовоз вспыхнул в подмосковном Дзержинском

Бензовоз загорелся на территории промышленной зоны Дзержинского. Очевидцы засняли густой черный дым на видео.

«Информация пока что уточняется. По предварительным данным, горит бензовоз на территории промзоны», - сообщили «360» в пресс-службе МЧС Московской области.

Местные жители засняли пожар на видео и опубликовали в соцсети. На кадрах видно, что вдалеке за зданием поднимается черный дым.

Сейчас на место случившегося направлены пожарные расчеты. Все причины и обстоятельства пожара пока выясняются.