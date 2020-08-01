Бензовоз врезался в самолет в Шереметьево. Фото

Бензовоз въехал в самолет в подмосковном аэропорту Шереметьево. Об этом «360» сообщил источник в воздушной гавани.

ЧП случилось утром 1 августа.

Водитель машины для перевозки нефтепродуктов не пострадал. А протараненный Airbus отстранили от полетов из-за повреждений.

Бензовоз въехал в самолет «Аэрофлота» в Шереметьево

Воздушное судно принадлежит авиакомпании «Аэрофлот». Номер рейса, который попал в аварию, не называется.

Причины происшествия также пока неизвестны.

Ранее грузовой самолет Ту-204 штатно сел в Шереметьево после срабатывания датчика технической неисправности. При заходе на посадку борт получил сигнал об отказе навигационного оборудования.