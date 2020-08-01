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    01 августа 2020, 10:14

    Бензовоз врезался в самолет в Шереметьево. Фото

    Алена Макаренко , Алла Морген

    Бензовоз въехал в самолет в подмосковном аэропорту Шереметьево. Об этом «360» сообщил источник в воздушной гавани.

    ЧП случилось утром 1 августа.

    Водитель машины для перевозки нефтепродуктов не пострадал. А протараненный Airbus отстранили от полетов из-за повреждений.

    Бензовоз въехал в самолет «Аэрофлота» в Шереметьево

    Воздушное судно принадлежит авиакомпании «Аэрофлот». Номер рейса, который попал в аварию, не называется.

    Причины происшествия также пока неизвестны.

    Ранее грузовой самолет Ту-204 штатно сел в Шереметьево после срабатывания датчика технической неисправности. При заходе на посадку борт получил сигнал об отказе навигационного оборудования.

    Новости SMI.FM