Бензовоз столкнулся с перевозящим цемент большегрузом на МКАД

Один человек погиб в результате столкновения бензовоза и цементовоза на 21-м километре внутренней стороны МКАД. Об этом «360» сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

«Произошло столкновение двух грузовых автомобилей. В результате аварии один человек погиб. На месте работают сотрудники полиции, устанавливают все обстоятельства происшествия», — сообщили в ведомстве.

В распоряжении «360» оказались фото с места событий.

Источник фото: телеканал «360»

На опубликованных кадрах видно, что бензовоз въехал в заднюю часть грузовика с цементом. Кабина бензовоза искорежена.

Источник фото: телеканал «360»

Как сообщил «360» осведомленный источник, одного человека с места аварии увезли в больницу. В данный момент сотрудники полиции перекрыли три полосы.