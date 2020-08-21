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    21 августа 2020, 22:56

    Бензовоз столкнулся с перевозящим цемент большегрузом на МКАД

    Алла Морген , Редакция сайта 360 , Татьяна Майорова

    Один человек погиб в результате столкновения бензовоза и цементовоза на 21-м километре внутренней стороны МКАД. Об этом «360» сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

    «Произошло столкновение двух грузовых автомобилей. В результате аварии один человек погиб. На месте работают сотрудники полиции, устанавливают все обстоятельства происшествия», — сообщили в ведомстве.

    В распоряжении «360» оказались фото с места событий.

    Бензовоз столкнулся с перевозящим цемент большегрузом на МКАД | Изображение 1
    Источник фото: телеканал «360»

    На опубликованных кадрах видно, что бензовоз въехал в заднюю часть грузовика с цементом. Кабина бензовоза искорежена.

    Бензовоз столкнулся с перевозящим цемент большегрузом на МКАД | Изображение 2
    Источник фото: телеканал «360»

    Как сообщил «360» осведомленный источник, одного человека с места аварии увезли в больницу. В данный момент сотрудники полиции перекрыли три полосы.

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