Происшествия 20 марта 2023, 07:24 Бензовоз опрокинулся в Иркутской области. Видео МВД: в Иркутской области опрокинулся бензовоз

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Бензовоз опрокинулся в Бодайбинском районе Иркутской области. Пресс-служба главного управления МВД по региону опубликовала видео с рассказом водителя о происшествии и его последствиями.

Все случилось сегодня около 05:00 по московскому времени (в Иркутской области было примерно 10:00) около поселка Мамакан. По предварительной информации, 36-летний водитель большегруза Man не справился с управлением, и машина опрокинулась. Мужчина заверил правоохранителей, что с ним все в порядке, телесных повреждений он не получил. Водитель добавил, что ездил «проверять машину» и прицеп «поскользнулся».

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Сведения о розливе топлива уточняются.

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Полицейские проводятся мероприятия, направленные на установление причин и условий происшествия.

В конце января аналогичное ДТП случилось на трассе в Кемеровской области, часть топлива при этом вылилась на проезжую часть, создав угрозу пожара. Водитель также не пострадал.