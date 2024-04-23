Происшествия 23 апреля 2024, 14:01 Бензовоз и газовая колонка загорелись на заправке в Свердловской области

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Во вторник утром, 23 апреля, в Свердловской области на газовой заправке загорелся бензовоз вместе с колонкой. Об этом написал сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС.

Прибывшие на место ЧП спасатели ликвидировали возгорание через 30 минут. Всего на заправке работали 12 сотрудников МЧС и четыре спецмашины.

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В ведомстве рассказали, что в пожаре пострадал один человек. Подробностей о его состоянии нет.