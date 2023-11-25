Происшествия 25 ноября 2023, 13:24 Бензовоз, грузовик и легковушка попали в ДТП под Саратовом, есть жертвы Два человека погибли в массовом ДТП с бензовозом в Саратовской области РИА «Новости»

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Два человека стали жертвами массового ДТП в Советской районе Саратовской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале начальник Управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения регионального правительства Юрий Юрин.

Два грузовика и легковой автомобиль столкнулись близ поселка Пушкино. Информация о происшествии поступила в службу 112 25 ноября в 09:52.

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Авария унесла жизни двух человек. Кроме того, пострадала женщина, ехавшая в легковой машине. Ей оказывают необходимую медицинскую помощь.

На месте происшествия работают экстренные службы. Обстоятельства произошедшего выясняются, добавил Юрин.

Он также призвал водителей к осторожности на дорогах, быть предельно внимательными и соблюдать скоростной режим.

Как уточнило местное издание «Версия Саратов» со ссылкой на региональное ГИБДД, участниками ДТП стали бензовоз, грузовик Isuzu и автомобиль Volkswagen Polo. Смертельные травмы получили водители бензовоза и грузовика. Одному из них было 37 лет, второму — 40.

Двух человек, находившихся в легковушке, по данным ГИБДД, доставили в больницу.