В квартире Санкт-Петербурга загорелся бензин. В результате несовершеннолетняя жительница получила ожоги и попала в больницу. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Ситуация произошла 6 февраля. Квартира располагалась в доме на Южном шоссе. 17-летний приятель пострадавшей разлил бензин, который после этого загорелся. Несовершеннолетней обожгло бедро, а также голень. Врачи диагностировали ожоги первой и второй степени. Девушку госпитализировали.

Известно, что ее семья находится на учете в отделении по делам несовершеннолетних.