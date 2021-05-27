Бензин разлился в центре Владивостока во время ДТП с участием фуры

В центре Владивостока дорогу не поделили большегруз и микроавтобус. При ударе у фуры повредился бензобак. Горючее растеклось по проезжей части. Об этом информирует vostokmedia.com.

По словам свидетелей, грузовик поворачивал в сторону Корабельной набережной. Микроавтобус протаранил часть его бензобака. На месте происшествия образовалась огромная пробка. Причины и обстоятельства аварии установят сотрудники дорожной полиции.