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    27 мая 2021, 17:22

    Бензин разлился в центре Владивостока во время ДТП с участием фуры

    Редакция сайта 360°

    В центре Владивостока дорогу не поделили большегруз и микроавтобус. При ударе у фуры повредился бензобак. Горючее растеклось по проезжей части. Об этом информирует vostokmedia.com.

    По словам свидетелей, грузовик поворачивал в сторону Корабельной набережной. Микроавтобус протаранил часть его бензобака.

    На месте происшествия образовалась огромная пробка.

    Причины и обстоятельства аварии установят сотрудники дорожной полиции.