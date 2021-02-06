Топливо разлилось по дороге после ДТП в Свердловской области

Авария произошла на восьмом километре трассы Нижние Серги — Михайловск — Арти. На повороте дороги вправо занесло полуприцеп бензовоза. Именно с ним столкнулась иномарка, которая ехала по встречке.

По предварительным данным, в результате ДТП три человека получили травмы, среди них ребенок. Все они сидели в легковушке. Сотрудники госавтоинспекции устанавливают личности пострадавших и выясняют степень тяжести травм.

На дороге разлилось топливо из бензовоза — около одной тонны керосина из 30, что находились внутри. Сотрудники МЧС устраняют последствия. Движение на участке трассы ограничено.

Ранее пять человек пострадали в ДТП с участием двух автобусов на трассе «Скандинавия» в Ленинградской области. Одно из ТС вылетело на обочину.