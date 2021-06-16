Bentley за 20 миллионов столкнулся с трамваем в Москве. Видео

Автомобиль Bentley столкнулся с трамваем в центре Москвы. Виновником ДТП, по предварительной, информации, стала иномарка стоимостью более 20 миллионов.

Об этом сообщил Telegram-канал столичного департамента транспорта. Там уточнили, что ДТП произошло в районе 22:00 возле дома № 4 по Лесной улице.

«По предварительной информации, водитель автомобиля при повороте сделал небезопасный маневр и столкнулся с трамваем. Никто не пострадал. Детали уточняют сотрудники ГИБДД», — сказано в сообщении.

В МВД уточнили «360», что в ДТП никто не пострадал. Из-за аварии временно изменили маршруты трамваев № 7 и № 9 — они ходят до метро «Новослободская», а не до Тверской заставы, как обычно. По привычным маршрутам этих трамваев ходят автобусы.

Сейчас Bentley уже погрузили на эвакуатор и увезли с места ДТП. По данным Депранса, движение трамваев удалось восстановить.