Bentley столкнулась с Genesis на западе Москвы. Видео

На западе Москвы произошла авария с участием двух автомобилей класса люкс. По предварительным данным, пострадал один человек. Но он решил отказаться от госпитализации.

ДТП случилось на Кутузовском проспекте возле дома № 86. Машина люкс-класса Bentley Continental ярко-оранжевого цвета столкнулась с другим автомобилем премиум Genesis. Другие подробности ДТП сейчас устанавливаются. Накануне авария произошла возле дома № 3а на Садовой-Черногрязской улице. После ДТП там загорелся автомобиль. Из-за пожара оперативным службам пришлось перекрыть несколько полос движения. Но трафик в районе аварии удалось быстро восстановить. По предварительным данным, в огне никто не пострадал.