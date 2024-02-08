Эксклюзив 08 февраля 2024, 17:19 Белый пар заволок склад на востоке Москвы Источник «360»: белый пар заволок склад в районе Перово в Москве Freepik

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В Восточном округе Москвы в двухэтажном здании заволокло белым паром помещение склада. Об этом сообщил «360» источник в экстренных службах.

Прибывшие на место спасатели в костюмах химзащиты проверили здание на предмет пожара, как выяснилось, возгорания не было.

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Специалисты установили, что в одном из помещений произошла химическая реакция отвердителя. Для проветривания установили два вентилятора.

Как уточнил источник, предположительно, сработала автоматическая система пожаротушения. О пострадавших информации не поступало.

Ранее в Москве в результате пожара, произошедшего в квартире дома по улице Лухмановская, погибла девушка 1990 года рождения. Пострадавшая скончалась в машине скорой помощи по пути в больницу. Она отравилась продуктами горения.