Белый медведь овладел снегоходом в ЯНАО

На Ямале белый медведь заинтересовался снегоходом, напугав тем самым владельца траспорта и его попутчика. Внимание зверя привлек багаж снегохода, сообщил сайт «Федерал Пресс».

Хозяин машины, увидев медведя, тут же попытался скрыться. Зверь завалил снегоход на бок и попробовал найти в сумках что-то съедобное. Не обнаружив там ничего интересного, оставил машину в покое и убежал.

Дикие звери на Ямале являются частыми гостями поселков. Люди неоднократно становились свидетелями путешествий белых медведей.