Происшествия 23 августа 2023, 22:53 Белый дом заявил, что не удивится гибели Пригожина Совет нацбезопасности США: Белый дом не удивится гибели Пригожина unsplash.com

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Белый дом ознакомился с информацией о крушении воздушного судна в Тверской области, на борту которого мог находиться глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Об этом сообщил представитель Совета национальной безопасности США Эдриен Уотсон в соцсети X (бывший Twitter).

По его словам, американские власти не удивятся, если сообщения о гибели Пригожина подтвердятся. Президент США Джо Байден уже проинформирован о случившемся, заявили в Белом доме.

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«Мы видели данные сообщения. Если они подтвердятся, ни для кого это не должно стать сюрпризом», — написал Уотсон.

МЧС России 23 августа сообщило, что у населенного пункта Куженкино в Тверской области упал частный самолет Embraer Legacy. Лайнер летел из Москвы в Санкт-Петербург. По данным ведомства, на борту находились 10 человек, из них три члена экипажа. В списке пассажиров значились фамилия и имя Евгения Пригожина.

По предварительным данным, тела главы ЧВК «Вагнер» его коллеги Дмитрия Уткина нашли и опознали. Окончательную точку поставит генетическая экспертиза.