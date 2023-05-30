Происшествия 30 мая 2023, 19:28 Белый дом отреагировал на атаку украинских дронов в Москве РИА «Новости»: Белый дом в курсе атаки украинских дронов на Москву Matt H. Wade / CC BY-SA 3.0 / Википедия

Читать 360tv в

Белый дом знает об атаке БПЛА на Москву и Подмосковье. Об этом написало РИА «Новости».

«Мы видели новости и все еще собираем информацию о случившемся. В целом мы не поддерживаем атаки внутри России», — сказали в официальной резиденции президента США.

Реклама

Налет украинских БПЛА на жилые здания в Москве — явный признак террористической деятельности киевского режима, заявил президент России Владимир Путин. По мнению российского лидера, Украина добивается ответных действий, писал RT.

Ранним утром 30 мая Москва и Московская область подверглись атаке дронов. Министерство обороны России заявило, что были уничтожены восемь беспилотников. Три из них поменяли направление благодаря действию средств радиоэлектронной борьбы, еще пять сбили в Подмосковье. Жители слышали грохот от сработавшей ПВО.

Налет дронов на столицу официально назвали терактом, Следственный комитет России завел уголовное дело. Несколько дронов врезались в жилые здания, в квартирах выбило стекла. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что двое людей обращались за помощью к медикам, но госпитализация им не понадобилась.

Однако стало известно, что после атаки беспилотников пострадала жительница Новой Москвы. Вместе с мужем она обратилась в полицию.