Белорусский металлургический завод приостановил работу нескольких цехов

Несколько цехов Белорусского металлургического завода в Жлобине временно не работают. Сейчас как минимум два цеха остановили производство — трубопрокатный и канатный.

Источники, которые ранее 10 августа сообщили о частичном закрытии завода, сейчас не выходят на связь. Об этом сообщает агентство «Sputnik Беларусь». Также журналистам не отвечают и официальные представители предприятия. Ранее они утверждали, что слухи о забастовке на заводе — это лишь слухи и не более.

Некоторые местные Telegram-каналы сообщили, что рабочие завода отказываются приступать к выполнению своих обязанностей.

Ранее сообщалось о подавлении протестов в Минске и других городах Белоруссии после оглашения предварительных результатов выборов президента страны. Милиция и ОМОН применили спецтехнику и светошумовые гранаты, чтобы разогнать толпу. 10 августа представители штаба оппозиции призвали действующие власти страны пойти на диалог, чтобы избежать кровопролития.

На Белорусском металлургическом заводе трудятся более 11 тысяч человек. Это одно из крупнейших предприятий страны. Завод был основан в 1984 году.