Важное 15 июня 2023, 09:46 Белорусские пограничники сбили ударный беспилотник ВСУ в Гомельской области Погранкомитет Белоруссии сообщил о сбитом дроне ВСУ в Гомельской области

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Белорусские пограничники в конце мая сбили ударный украинский беспилотник в Гомельской области. Об этом сообщили в Telegram-канале погранкомитета страны.

Пограничный наряд вначале услышал звук двигателя беспилотника в Лоевском районе, а затем увидел дрон, двигавшийся с украинской территории в тыл Белоруссии. Пограничный наряд применил штатное вооружение. Элемент, закрепленный на беспилотнике, в результате сдетонировал.

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«В ходе осмотра участка местности обнаружены и изъяты множественные металлические элементы со следами термического воздействия», — добавили в комитете.

Взрывотехническая экспертиза показала, что попадание пули спровоцировало подрыв взрывного устройства — боеприпаса, — которое было закреплено на борту летательного аппарата. Его пилотирование велось дистанционно.

По факту происшествия назначили проверку в рамках белорусского УК. Проводятся «дальнейшие мероприятия», уточняется в сообщении.