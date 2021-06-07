Белорусская триатлонистка критиковала российскую скорую, пока врачи помогали ей после аварии

Белорусская триатлонистка Валентина Зеленкевич попала под машину во время тренировки в Москве. Во время госпитализации девушка обрушилась с критикой на врачей скорой. Делала она это, пока ей оказывали помощь после аварии. Она не постеснялась снять такой ролик перед фельдшерами, которые оказались на месте ДТП.

Видео с места ДТП и из машины скорой помощи спортсменка опубликовала в своем Instagram. На кадрах записи можно видеть, как она лежит на носилках и ругает врачей. Когда одна из сотрудниц предлагает ей убрать телефон, Зеленкевич начинает злиться и требует, чтобы ее не трогали.

«Не надо меня трогать. Мои проблемы. Скорая России. <…> Какое ужасное место. Люди просто не понимают, что они делают. Не оказывают никакой помощи», — заявила она под вой сирены.

Позже Зеленкевич опубликовала еще одно видео из больницы, сообщив о том, какие травмы она получила при столкновении с автомобилем.

«Я попала в аварию — меня на велосипеде сбила машина. У меня перелом челюсти со смещением в трех местах, выбиты и раздроблены зубы. Зашили подбородок. <…> Операция планируется на начало следующей недели, мне нужно будет установить металлические пластины в челюсть», — пояснила девушка.

В Белоруссии Зеленкевич стала безработной летом 2020 года. В Москве спортсменка работает тренером по плаванию в клубе триатлона и циклических видов спорта.