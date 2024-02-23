Происшествия 23 февраля 2024, 01:40 Белоруса вызволили из рабства в свердловской деревне Активисты вызволили гражданина Белоруссии из рабства в Сведловской области Freepik

Читать 360tv в

В Свердловской области активисты волонтерской организации избавили от рабского труда гражданина Белоруссии. Об этом сообщило издание Е.1.

По словам активистов, пострадавший сам обратился к ним за помощью. Мужчина рассказал, что приехал на заработки в Россию в мае 2023 года и планировал трудиться на пилораме, чтобы получать зарплату в размере 25 тысяч рублей в месяц.

Реклама

В итоге денег он так и не увидел. Вдобавок ко всему у приезжего отобрали документы.

«Смысла куда-то уходить не было», — отметил потерпевший.

Ранее сообщалось, что дочь заслуженного журналиста, бывшего заведующего отделениями ТАСС в США Геннадия Шишкина и его внучку полтора года удерживали на ферме в деревне Першино Московской области. Александра Шишкина, которой удалось сбежать с фермы, рассказала, что за это время их с матерью заставили переписать на незнакомых людей имущество в столице.