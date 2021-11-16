Белорус попытался изнасиловать подвыпившую москвичку

В Москве сотрудники полиции задержали злоумышленника, который попытался изнасиловать женщину. Все случилось поздно вечером в субботу, 13 ноября, неподалеку от дома на Щелковском шоссе. Москвичка возвращалась домой и была пьяна, сообщил телеканалу РЕН ТВинформированный источник.

Он рассказал, что в какой-то момент к пьяной женщине подбежал не знакомый мужчина. Действовал он быстро и резко: повалил свою жертву на землю, стал пытаться раздеть и изнасиловать. Чтобы женщина не смогла позвать на помощь, мужчина сильно сдавливал ей горло.

Только когда злоумышленник сам ушел, женщина смогла встать и сразу же отправилась к правоохранителям с рассказом о произошедшем. Полиция действовала оперативно и смогла отыскать подозреваемого уже к утру следующего дня. Источник, близкий к ситуации, сообщил, что им оказался гражданин Белоруссии, который ранее уже был осужден за кражу. Теперь по факту случившегося проводится проверка.

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