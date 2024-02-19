19 февраля 2024, 17:51
Белгородцев призвали спуститься в укрытия из-за ракетной опасности
Гладков: сирену ракетной опасности запустили в Белгороде
Сигнал ракетной опасности запустили в Белгороде и Белгородском районе. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
«Если вы находитесь дома — не подходите к окнам», — написал он.
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Жителям необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами. Подойдут коридор, ванная, туалет, кладовая. Тем, кто находится на улице, нужно спуститься в укрытие или другое безопасное место.
Сигнал ракетной опасности отменили спустя 11 минут.
Под обстрел украинских боевиков 19 феврали попали села Тишанка и Заречье-Первое в Белгородской области. Обошлось без пострадавших, но в нескольких частных домах выбило окна, снаряды посекли кровли и фасады, а также ворота и изгороди. В Тишанке повредило линии электропередачи.
ВСУ
Обстрелы Белгорода со стороны ВСУ
Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
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