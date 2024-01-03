Происшествия 03 января 2024, 16:09 Белгородцев призвали обходить упавшие части боеприпасов ВСУ Мэр Белгорода Демидов предупредил об опасности неразорвавшихся снарядов ВСУ РИА «Новости»

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Упавшие в Белгороде части неразорвавшихся украинских боеприпасов представляют серьезную опасность. Поэтому жителям лучше не подходить к ним и не касаться подозрительных предметов. Такое обращение к горожанам опубликовал в Telegram-канале мэр города Валентин Демидов.

Губернатор области Вячеслав Гладков отмечал, что после массированных ракетных обстрелов региона со стороны ВСУ часть боеприпасов и опасных предметов раскидало по всей территории.

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Он призвал в случае обнаружения неразорвавшегося снаряда отойти на безопасное расстояние и по возможности оградить место, чтобы туда никто не подходил. После этого необходимо вызвать оперативные службы по телефону 112.

Украинские боевики за сутки выпустили по Белгородской области 39 снарядов реактивной системы залпового огня «Ольха» и ракет «Точка-У». Часть боеприпасов перехватили системы противовоздушной обороны, но некоторые упали без детонации.

В минувший вторник, 2 января, взрывотехники обезвредили в Белгороде снаряд, разрушивший забор и стену частного дома. Еще два боеприпаса обнаружили на следующий день. Одна из бомб пробила крышу дома и осталась лежать на обломках.