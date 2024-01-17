Происшествия 17 января 2024, 22:20 Белгородцев предупредили о ракетной опасности Гладков: угрозу ракетной опасности объявили в Белгороде Freepik

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В Белгороде и Валуйках запустили оповещение о ракетной опасности. Местным жителям рекомендовали не подходить к окнам. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Если вы находитесь дома, не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице, спуститесь в укрытие или иное безопасное место». — написал он.

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По итогам заседания оперативного штаба, жителей Белгородской области о риске атаки с воздуха станут оповещать через звуковое оповещение. Торговые центры в регионе будут работать до 20:00 вплоть до особого распоряжения.

Белгородская область регулярно оказывается под обстрелами со стороны ВСУ. В конце декабря Белгород пережил самую массированную атаку, жертвами которой стали 25 человек и более 100 пострадали.