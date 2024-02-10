Происшествия 10 февраля 2024, 15:37 Белгородцев предупредили о ракетной опасности Гладков: сигнал ракетной опасности запустили в Белгороде РИА «Новости»

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Сирену ракетной опасности запустили в Белгороде и Белгородском районе. Глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале призвал жителей спуститься в укрытие.

«Если вы находитесь дома — не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами», — предупредил глава Белгородской области.

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Лучше всего спрятаться в коридоре, ванной, туалете и кладовой. Тем, кто находится на улице, необходимо спуститься в укрытие. Через 10 минут Гладков сообщил об отмене ракетной опасности.

Белгородская область 10 февраля уже оказывалась под обстрелом со стороны украинских военных. ВСУ атаковали хутор Понуры в Грайворонском городском округе. В результате удара трое рабочих получили ранения, их доставили в больницу.