Происшествия 15 января 2024, 11:43 Белгородскую область атаковали беспилотниками, минами и осколочными снарядами Губернатор Гладков: ВСУ за сутки атаковали шесть районов Белгородской области РИА «Новости»

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Украинские войска 14 января атаковали шесть районов Белгородской области. Они стреляли из гранатометов и минометов, сбрасывали осколочные снаряды с беспилотников, задействовали артиллерию. Губернатор Вячеслав Гладков сообщил об этом в своем Telegram-канале.

В Белгородском районе дроном-камикадзе, двумя артиллерийскими и одним осколочным снарядом, сброшенным с беспилотника, атаковали село Устинка, осколочным боеприпасом с БПЛА — село Журавлевка.

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Окраину села Богун-Городок в Борисовском районе дважды обстреляли из гранатомета, село Долгое в Валуйском городском округе — тремя минометными снарядами. Два дрона-камикадзе направили на окраину хутора Старый Волоконовского района, шесть минометных снарядов выпустили у границы села Козинка Грайворонского городского округа. Хутор Мухин в Шебекинском городском округе четырежды попал под минометный обстрел.

Вячеслав Гладков сообщил, что жители населенных пунктов не получили травм. Повреждения зафиксировали только в поселке Разумное Белгородского района после отражения воздушного удара. Пострадали окна частного дома.

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