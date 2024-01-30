Происшествия 30 января 2024, 19:16 Белгородскую Дроновку обстреляли вечером 30 января Гладков сообщил об обстреле Дроновки со стороны ВСУ РИА «Новости»

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Вечером 30 января ВСУ устроили обстрел села Дроновка Грайворонского городского округа. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

В результате местные жители не пострадали, но повреждения получил один частный дом: ему посекло кровлю, фасад и забор.

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«Подомовой обход территории продолжится в светлое время суток» — добавил глава региона.

Об обстреле Дроновки Гладков сообщил около 18:27. Примерно за полтора часа до этого он опубликовал данные об атаке ВСУ на село Старый Хутор Валуйского городского округа. Противник при этом использовал дрон-камикадзе.

Около 18:00 стало известно, что под огнем украинских военнослужащих оказалось село Теребрено Краснояружского района.

Днем атаке дронов-камикадзе подверглись сразу два населенных пункта в Грайворонском городском округе. В селе Мокрая Орловка взрывом повредило КаМАЗ и линию газоснабжения, а в Дроновке пострадали экскаватор и линия электроснабжения. Без света остались абоненты двух улиц.