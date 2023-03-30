Происшествия 30 марта 2023, 23:55 Белгородской области объяснили звуки взрывов над городом Власти Белгородской области объяснили громкие звуки над городом работой ВС России Pxhere

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Жители Белгородской области услышали в небе взрывы. Местные власти объяснили громкие звуки работой вооруженных сил РФ. Об этом написали РИА «Новости».

«Громкие звуки связаны с работой ВС РФ», — отметили в правительстве.

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СМИ стали писать, что над центром Белгорода раздались девять взрывов. Их зафиксировали в 22:10 по московскому времени. Взрывы раздавались с интервалами в течение 20 минут. При этом в домах дрожали стекла, также срабатывала сигнализация у автомобилей.

Украинские войска ранее пытались устроить диверсию в Белгороде. Они пустили начиненный взрывчаткой беспилотник в газонасосную станцию, но он попал в пустой резервуар. Дрон прилетел на территорию России со стороны города Волчанска Харьковской области.

Ранее Минобороны России сообщило, что ВСУ специально наносят неизбирательные удары по Белгородской области для того, чтобы вызвать панику среди местного населения.