ВСУ обесточили село Старый Хутор в Белгородской области | 360°

18 октября 2022, 20:20
ВСУ обесточили село Старый Хутор в Белгородской области
Губернатор Белгородской области Гладков заявил об обстрелах в Валуйском городском округе
ВСУ обстреляли село Старый Хутор в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
Он заявил, что среди жителей пострадавших нет. Однако повреждены дома и линия электропередач.
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«Осколками снаряда посечены несколько фасадов и окон частных домовладений. Также повреждена линия электропередач, село обесточено», — написал он.
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Гладков уточнил, что восстанавливать электричество аварийные бригады будут уже завтра утром.
Этот обстрел в регионе стал третьим за сутки. Ранее губернатор сообщил об атаке на железнодорожную станцию в одном из сел. Пострадал один человек. После этого стало известно об обстреле четырех населенных пунктов, расположенных в Грайворонском городском округе.
Обстрелы Белгорода со стороны ВСУ
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