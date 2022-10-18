ВСУ обесточили село Старый Хутор в Белгородской области | 360°

Происшествия 18 октября 2022, 20:20 ВСУ обесточили село Старый Хутор в Белгородской области Губернатор Белгородской области Гладков заявил об обстрелах в Валуйском городском округе РИА «Новости»

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ВСУ обстреляли село Старый Хутор в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Он заявил, что среди жителей пострадавших нет. Однако повреждены дома и линия электропередач.

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«Осколками снаряда посечены несколько фасадов и окон частных домовладений. Также повреждена линия электропередач, село обесточено», — написал он.

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Гладков уточнил, что восстанавливать электричество аварийные бригады будут уже завтра утром.

Этот обстрел в регионе стал третьим за сутки. Ранее губернатор сообщил об атаке на железнодорожную станцию в одном из сел. Пострадал один человек. После этого стало известно об обстреле четырех населенных пунктов, расположенных в Грайворонском городском округе.