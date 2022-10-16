ПВО сработало в Белгородской области | 360°

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ПВО сработало в Белгородской области

Глава муниципалитета Белгородской области сообщил об обесточенном селе и работе ПВО

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Системы противовоздушной обороны сработали в Белгородской области. Без электроснабжения осталось село Солоти. Об этом на своей странице во «ВКонтакте» сообщил глава Валуйского городского округа Алексей Дыбов.

«Сработала система ПВО, в настоящее время обесточено село Солоти» — написал он.

Глава городского округа добавил, что сейчас на месте ведутся восстановительные работы.

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Белгородская область за последние несколько месяцев подверглась серьезным обстрелам со стороны Украины. За сегодняшний день в регионе пострадали три человека. Двух мужчин с осколочными ранениями доставили в больнице. Женщине оказали амбулаторную помощь.

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подчеркнул, что незначительные повреждения получили дома, автомобили и заборы жителей.

На этой неделе ВСУ провели массированный обстрел Белгорода, но все ракеты перехватила система ПВО. Часть осколков упала на улицы и жилые здания. Также пострадала подстанция, оставившая часть жителей без света.

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