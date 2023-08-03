03 августа 2023, 14:10
Белгородское село Мокрая Орловка оказалось под огнем ВСУ
Белгородский губернатор Гладков сообщил об обстреле ВСУ села Мокрая Орловка
Село Мокрая Орловка в Белгородской области осталось без света после обстрела со стороны ВСУ. Об атаке на населенный пункт в Грайворонском городском округе сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.
По данным Гладкова, в результате обстрела никто не пострадал. Но в одном частном домовладении зафиксировали повреждения: в доме выбило окна, осколками снарядов посекло фасад и забор.
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«Также повреждены один автомобиль и линия электропередачи», — уточнил губернатор.
На место прибыли аварийные бригады и оперативные службы. Подомовой обход территории продолжается, заключил Гладков.
Минувшей ночью атаке противника подверглась Калужская область. На юго-западе региона ПВО сбила шесть беспилотников. В Минобороны сообщили, что украинская сторона хотела использовать БПЛА в террористических целях.
Утром 3 августа система противовоздушной обороны сбила еще один, седьмой по счету, дрон. В результате никто не пострадал.
ВСУ
Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
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