Происшествия 06 декабря 2023, 13:15 Белгородское село Козинка попало под обстрел ВСУ Гладков сообщил об обстреле со стороны ВСУ села Козинка РИА «Новости»

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ВСУ днем 6 декабря обстреляли село Козинка Грайворонского городского округа. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

В результате атаки противника никто из жителей населенного пункта не пострадал. Однако после обстрела в селе зафиксировали повреждения.

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«Осколками снаряда поврежден один частный жилой дом: пробита крыша, посечен фасад и выбиты окна», — уточнил губернатор.

Накануне, 5 декабря, Гладков сообщал о посещении Шебекина и Новой Таволжанки. По его данным, на сегодняшний день из 4484 поврежденных объектов в обоих населенных пунктах Шебекинского городского округа восстановили уже 4023.

«В период с 29 ноября восстановили еще 93 объекта. Из 170 тысяч квадратных метров кровли в городе и селе отремонтировано более 164 тысяч квадратных метров», — уточнил губернатор.