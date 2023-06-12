Происшествия 12 июня 2023, 14:33 Белгородское село Дроновка попало под минометный обстрел ВСУ Губернатор Гладков: ВСУ из минометов обстреляли село Дроновка в Белгородской области Telegram

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Вооруженные силы Украины из минометов атаковали село Дроновка Грайворонского городского округа. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По его словам, никто не пострадал. Однако после обстрела повреждения получил один из частных домов.

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«Осколками посекло фасад и выбило стекла в окнах», — уточнил глава региона.

Он добавил, что на месте уже работают оперативные службы. Они устраняют последствия ЧП.

Накануне украинские войска выпустили более 170 снарядов по Белгородской области. Под мощный обстрел попали села Сподарюшино и Новостроевка-Вторая. ВСУ обстреливали населенные пункты из артиллерии и гранатометов. Местные жители не пострадали.

В пятницу, 8 июня, в Шебекинском городском округе зафиксировали восемь сбросов взрывных устройств с украинских беспилотников. В результате пострадала одна женщина. В общей сложности ВСУ выпустили в течение дня свыше 80 единиц различных боеприпасов.