29 марта 2023, 17:49
Белгородское село Черемошное оказалось под огнем ВСУ
Гладков: ВСУ устроили обстрел села Черемошное в Белгородском районе
Украинские военные начали обстреливать село Черемошное Белгородского района. Об атаке сообщил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
По словам главы региона, в результате обстрела никто не пострадал. Но в нескольких населенных пунктах региона есть повреждения линий электроснабжения.
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Для устранения последствий и переподключения абонентов на резервные источники питания на место выехали аварийные и оперативные службы.
Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
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