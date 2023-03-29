Важное 29 марта 2023, 17:49 Белгородское село Черемошное оказалось под огнем ВСУ Гладков: ВСУ устроили обстрел села Черемошное в Белгородском районе РИА «Новости»

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Украинские военные начали обстреливать село Черемошное Белгородского района. Об атаке сообщил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По словам главы региона, в результате обстрела никто не пострадал. Но в нескольких населенных пунктах региона есть повреждения линий электроснабжения.

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Для устранения последствий и переподключения абонентов на резервные источники питания на место выехали аварийные и оперативные службы.