Происшествия 10 апреля 2024, 03:48 Белгородский волонтер покончил с собой в СИЗО Бел.ru: волонтера обнаружили мертвым в СИЗО Белгорода РИА «Новости»

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Волонтер Александр Демиденко, занимавшийся помощью украинским беженцам, свел счеты с жизнью в следственном изоляторе Белгорода. Об этом сообщило местное издание Бел.ru со ссылкой на УФСИН.

По данным издания, Демиденко погиб 5 апреля. Медики пытались реанимировать мужчину, но не смогли. Признаков насильственной смерти врачи не обнаружили. Сотрудники СК РФ по Белгородской области начали проверку по факту гибели подозреваемого.

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Демиденко помогал украинским беженцам добраться до единственного работающего КПП на российско-украинской границе — Колотиловка. В октябре 2023 года его задержали за незаконное хранение взрывчатых веществ и отправили в СИЗО.

В ноябре прошлого года обвиняемый покончил с собой прямо в зале суда в Брянске. Подсудимый начал вести себя неадекватно после того, как в зал вошла свидетельница. Он кричал и умолял девушку остаться, а после того, как она ушла, попытался совершить суицид. Судебные приставы оказали мужчине первую помощь и вызвали врачей, но спасти его не смогли.