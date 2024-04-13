13 апреля 2024, 12:05
Белгородский тракторист получил ранение при атаке дронов ВСУ
Белгородский губернатор Гладков: атака дронов ВСУ ранила тракториста
Украинские дроны-камикадзе атаковали трактор и КамАЗ в поле в Белгородском районе, расположенном между селом Щетиновка и поселком Октябрьский. При взрыве осколочное ранение плеча получил тракторист. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
Он пояснил, что с территории Украины прилетели два беспилотника, которые атаковали стоявшие на поле транспортные средства. Трактор и КамАЗ получили серьезные повреждения.
Реклама
Пострадавшего при взрыве мужчину забрали в городскую больницу № 2. Сейчас врачи оказывают ему всю необходимую медицинскую помощь.
В Белгородской области объявлена опасность атаки беспилотников, уточнили в пресс-службе регионального главка МЧС.
Минобороны утром в субботу, 13 апреля, сообщило об еще одном украинском дроне, который сбили дежурные средства противовоздушной обороны. В ведомстве уточнили, что в воздушное пространство российского региона дрон залетел около 09:00.
Беспилотники
ВСУ
Обстрелы Белгорода со стороны ВСУ
Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
Реклама
Реклама