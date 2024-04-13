Происшествия 13 апреля 2024, 12:05 Белгородский тракторист получил ранение при атаке дронов ВСУ Белгородский губернатор Гладков: атака дронов ВСУ ранила тракториста

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Украинские дроны-камикадзе атаковали трактор и КамАЗ в поле в Белгородском районе, расположенном между селом Щетиновка и поселком Октябрьский. При взрыве осколочное ранение плеча получил тракторист. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Он пояснил, что с территории Украины прилетели два беспилотника, которые атаковали стоявшие на поле транспортные средства. Трактор и КамАЗ получили серьезные повреждения.

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Пострадавшего при взрыве мужчину забрали в городскую больницу № 2. Сейчас врачи оказывают ему всю необходимую медицинскую помощь.

В Белгородской области объявлена опасность атаки беспилотников, уточнили в пресс-службе регионального главка МЧС.

Минобороны утром в субботу, 13 апреля, сообщило об еще одном украинском дроне, который сбили дежурные средства противовоздушной обороны. В ведомстве уточнили, что в воздушное пространство российского региона дрон залетел около 09:00.