  • Белгородский школьник подрался с учителем

    29 ноября 2019, 20:16

    Ирина Нагайникова

    Урок информатики в одной из школ Белгорода превратился в ринг для кулачных боев, сообщил сайт «Дни.ру» со ссылкой на telegram-канал Mash.

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    Сообщается, что юноша сильно опоздал на урок и стал хамить учителю.

    Когда преподаватель потребовал, чтобы хулиган покинул класс, школьник вскочил и набросился на него.

    После служебной проверки учителя уволили. Директор заявила, что он «недопустимо нарушил правила педагогической этики».