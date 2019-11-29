Белгородский школьник подрался с учителем
Урок информатики в одной из школ Белгорода превратился в ринг для кулачных боев, сообщил сайт «Дни.ру» со ссылкой на telegram-канал Mash.
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Сообщается, что юноша сильно опоздал на урок и стал хамить учителю.
Когда преподаватель потребовал, чтобы хулиган покинул класс, школьник вскочил и набросился на него.
После служебной проверки учителя уволили. Директор заявила, что он «недопустимо нарушил правила педагогической этики».