Белгородский школьник подрался с учителем

«Насторожить людей»: автор законопроекта объяснил, зачем проверять педагогов у психиатра Подробнее

Сообщается, что юноша сильно опоздал на урок и стал хамить учителю.

Когда преподаватель потребовал, чтобы хулиган покинул класс, школьник вскочил и набросился на него.

После служебной проверки учителя уволили. Директор заявила, что он «недопустимо нарушил правила педагогической этики».