27 марта 2024, 14:38
Белгородский поселок Поляна атаковали ВСУ
Поселок Поляна Масловопристанского поселения Шебекинского городского округа атаковал украинский беспилотник. В результате никто не пострадал, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«Загорелась кровля одного из корпусов сельскохозяйственного предприятия. Очаг возгорания потушили своими силами еще до приезда оперативных служб», — написал он в Telegram-канале.
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По данным Минобороны, в ночь на 27 марта над Белгородом и его окрестностях сбили 18 воздушных целей. Их уничтожили дежурные средства ПВО. Один человек получил осколочные ранения, его госпитализировали.
Накануне в регионе объявляли ракетную опасность, жителей просили укрыться в безопасных местах.
ВСУ
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