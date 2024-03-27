Происшествия 27 марта 2024, 14:38 Белгородский поселок Поляна атаковали ВСУ РИА «Новости»

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Поселок Поляна Масловопристанского поселения Шебекинского городского округа атаковал украинский беспилотник. В результате никто не пострадал, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Загорелась кровля одного из корпусов сельскохозяйственного предприятия. Очаг возгорания потушили своими силами еще до приезда оперативных служб», — написал он в Telegram-канале.

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По данным Минобороны, в ночь на 27 марта над Белгородом и его окрестностях сбили 18 воздушных целей. Их уничтожили дежурные средства ПВО. Один человек получил осколочные ранения, его госпитализировали.

Накануне в регионе объявляли ракетную опасность, жителей просили укрыться в безопасных местах.