Белгородский поселок Октябрьский попал под обстрел ВСУ | 360°

Происшествия 04 ноября 2022, 12:32 Белгородский поселок Октябрьский попал под обстрел ВСУ Белгородский губернатор Гладков: ВСУ обстреляли поселок Октябрьский

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В пятницу Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли поселок Октябрьский Белгородского района, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, в результате атаки никто не пострадал.

На место происшествия прибыл глава района Владимир Перцев. Представители экстренных служб оценивают масштабы разрушений.

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«Пострадавших нет. Взрывной волной и осколками выбило окна, посекло заборы и стены в двух частных домовладениях», — рассказал губернатор Белгородской области. Гладков добавил, что уже сегодня подрядчики исследуют повреждения домов, после чего начнут восстановительные работы.

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Утром в пятницу украинские военные открыли огонь по селу Забарино Херсонской области. Глава регионального министерства здравоохранения Вадим Ильмиев сообщил об одном погибшем и трех пострадавших в результате обстрела. Накануне ВСУ в очередной раз атаковали приграничные поселки Теткино и Краснооктябрьский Курской области. Региональные власти отметили, что военные подавили вражеские позиции ответным огнем.