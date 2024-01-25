Происшествия 25 января 2024, 11:49 Белгородский губернатор восхитился подвигом летчиков сбитого Ил-76 Губернатор Гладков: экипаж Ил-76 совершил подвиг, уведя самолет в поле РИА «Новости»

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков назвал подвигом действия летчиков самолета Ил-76, которые ценой своей жизни увели его от села Яблоново и посадили в поле. Пост появился в Telegram-канале главы региона.

«Экипаж ценою собственных жизней увел подбитое воздушное судно от населенного пункта, чтобы не пострадали мирные жители. Их огромный подвиг навсегда останется в наших сердцах!» — написал он.

Гладков напомнил, что ВСУ 24 января сбили военно-транспортный самолет, перевозивший украинских военнопленных для обмена. Погибли все, кто был на борту, включая шестерых россиян — членов экипажа. Губернатор принес глубочайшие соболезнования семьям военнослужащих Минобороны, лишившихся жизни при выполнении воинского долга.

На месте авиакатастрофы нашли оба черных ящика рухнувшего самолета. Они находились в хвостовой части. Прибор регистрации параметров полета и речевой самописец передали следователям.