Происшествия 18 мая 2023, 23:03 Белгородский губернатор сообщил о состоянии пострадавшего при украинском обстреле Губернатор Белгородской области Гладков: пострадавший при обстреле получил ожоги 80% тела РИА «Новости»

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Житель села Нижнее Березово в Белгородской области при обстреле со стороны ВСУ получил ожоги 80% тела. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Возвращаюсь из Нижнего Березово, где погибли люди — женщина и мужчина, <…>. Еще один пострадавший, супруг погибшей женщины, в крайне тяжелом состоянии доставлен в больницу, у мужчины ожоги 80% тела и множественные осколочные ранения», — написал Гладков.

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В селе идут следственные мероприятия, добавил губернатор и уточнил, что жителей пустят в дома после их окончания. В результате удара «Градом» пострадал огород погибших сельчан, других повреждений нет, отметил Гладков. Глава региона выразил слова соболезнования родным погибших.

«ВСУ убили мирных жителей, когда они находились в огороде и сажали картошку», — написал Гладков в соцсети, когда стало известно об ударе украинских военных по селу.

Также днем Вооруженные силы Украины обстреляли село Дроновка Грайворонского городского округа. В результате атаки пострадавших нет.