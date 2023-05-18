18 мая 2023, 23:03
Белгородский губернатор сообщил о состоянии пострадавшего при украинском обстреле
Губернатор Белгородской области Гладков: пострадавший при обстреле получил ожоги 80% тела
Житель села Нижнее Березово в Белгородской области при обстреле со стороны ВСУ получил ожоги 80% тела. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«Возвращаюсь из Нижнего Березово, где погибли люди — женщина и мужчина, <…>. Еще один пострадавший, супруг погибшей женщины, в крайне тяжелом состоянии доставлен в больницу, у мужчины ожоги 80% тела и множественные осколочные ранения», — написал Гладков.
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В селе идут следственные мероприятия, добавил губернатор и уточнил, что жителей пустят в дома после их окончания. В результате удара «Градом» пострадал огород погибших сельчан, других повреждений нет, отметил Гладков. Глава региона выразил слова соболезнования родным погибших.
«ВСУ убили мирных жителей, когда они находились в огороде и сажали картошку», — написал Гладков в соцсети, когда стало известно об ударе украинских военных по селу.
Также днем Вооруженные силы Украины обстреляли село Дроновка Грайворонского городского округа. В результате атаки пострадавших нет.
ВСУ
Обстрелы Белгорода со стороны ВСУ
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