Происшествия 29 мая 2023, 10:06 Белгородский губернатор назвал число ДРГ, зашедших в регион с начала СВО Губернатор Гладков сообщил о заходе пяти ДРГ в Белгородскую область с начала СВО губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков / Telegram

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С начала специальной военной операции на Украине не менее пяти диверсионно-разведывательных групп заходили в Белгородскую область. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«Противник заходит, у нас заходили до последних событий в Грайвороне пять ДРГ», — сказал губернатор.

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Диверсионная группа ВСУ прорвалась на территорию Белгородской области в районе КПП «Козинки» 22 мая, местные власти ввели режим контртеррористической операции, из населенных пунктов Глотово и Козинки эвакуировали около 100 человек, в том числе детей. Министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что артиллерия, авиация и погранслужба ликвидировали более 70 боевиков, а также автомобили и бронетанковую технику противника.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что случившееся вызвало обеспокоенность российских властей. По словам пресс-секретаря президента, Россия предпримет усилия, чтобы подобное не повторилось.